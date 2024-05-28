Путін знову марить "іноземними найманцями", втратами НАТО та планами поляків на Україну: подробиці

"Найманці" обслуговують високоточну зброю

Російський диктатор Володимир Путін вже вкотре заявив про те, що в Україні присутні іноземні найманці. Раніше лідер РФ так само розповідав про нацистський режим в Україні. Сьогодні ж, диктатор з впевненістю заявив про те, що в етері, ймовірно мова про військовий зв’язок, росіяни неодноразово чули англійську, французьку та польську мови.

Про це російський лідер заявив в коментарі журналістам під час підходу преси в аеропорту Ташкента. Підкреслив, що під "найманцями" переховуються іноземні інструктори.

"В Україні є найманці, ми про це знаємо добре. Тут нічого нового немає. Військові зараз в Україні кажуть, що вони можуть з’явитися… Так вони ж там вже давно є, ми чуємо, в етері чуємо то англійську мову, то французьку, польську. Ми знаємо, що вони там є", — мовив Путін.

На думку російського диктатора всю іноземну техніку, зокрема високоточну зброю великої дальності, яку Україні надають союзники, обслуговують виключно іноземні інструктори.

"А хто всією цією зброєю керую, хто обслуговує? Ну звісно інструктори, під виглядом найманців. Ось і все. Вони є і зазнають втрат", — підкреслив російський диктатор.

Також на думку Путіна, заяви про те, що в Україні можуть з’явитися військові НАТО пов’язані з тим, що країнам-союзницям нібито все складніше приховувати значні втрати серед своїх військових. Водночас, як заявив російський лідер, якщо в Україну зайдуть іноземні найманці з різних країн, то всі вони потім підуть, окрім одних — поляків.

"Польська влада заявляє про те, що вони направлять свій контингент в Україну… Ми чуємо польську мову, там багато найманців з Польщі. Якщо, скажімо, зайдуть якісь контингенти європейські разом з поляками… інші підуть, поляки — ніколи. Це очевидна річ. Для мене принаймні, точно. Можливо я помиляюся, але навряд", — продовжив Путін.

Насамкінець, російський диктатор заявив, що росіяни у будь-якому випадку продовжать робити так, як вважають за потрібне, незалежно від того, хто перебуватиме на території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський соціолог Ейдман проаналізував поведінку Путіна. Зокрема, йдеться про провокації із ядерними навчаннями та територіальними погрозами у Балтійському регіоні.