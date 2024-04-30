Все залежить від Путіна: у США висловилися про можливі переговори України та Росії

У Вашингтоні зазначають, що війна для Росії стала справжнім фіаско

Завершення російсько-української війни переважно залежить від російського диктатора Володимира Путіна. І головне, чи він захоче щиро вести переговори.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови із президентом Світового економічного форуму Борге Бренде. Його слова наводить "Радіо Свобода".

"Сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, основи міжнародної спільноти та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути прийнята резолюція", — сказав він.

Блінкен також зазначив, що для Кремля вторгнення стало справжнім фіаско, оскільки він вклав у це величезні ресурси та переорієнтував свою економіку, що неможливо підтримувати тривалий час. Тим самим Росія стала значно слабшою як в економічному, так і військовому плані, водночас українці об’єдналися так, як ніколи раніше.

Сильніше став Захід, оскільки Європа позбавилася залежності від російських енергоресурсів, а до НАТО приєдналися нові члени.

"Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", — сказав Блінкен.

Як повідомлялося раніше, білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову висловився про переговори між Україною та Росією. На цей раз він заявив, що їх можна починати з обговорення "стамбульських угод", які розроблялися ще у березні 2022 року.