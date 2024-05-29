Чи хоче Путін переговори? У НАТО вказали на очевидну ознаку

Російська армія активізувалась на полі бою, що не схоже на дії країни, яка хоче переговорів

Попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до переговорів, у НАТО цього не бачать. Там зазначають, що всі дії окупаційної армії говорять про інше.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг на засіданні Ради закордонних справ Європейського Союзу 28 травня. За його словами, останнім часом російська армія лише активізувалась на полі бою.

"Якщо ми хочемо досягти рішення через переговори, при якому Росія визнає, що Україна має переважати як суверенну незалежну державу в Європі, тоді єдиний спосіб досягти цього — надати військову підтримку Україні", — сказав Столтенберг.

Він нагадав, що лише Україна має право вирішувати, коли їй сідати за стіл переговорів, а в Альянсі продовжують вважати, що перебіг переговорів залежатиме від бою, що відбувається на полі.

Генсек НАТО додав, що переговори стануть реальними, коли Путін переконається, що не зможе перемогти на полі бою та не зможе отримати контроль над Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться саме переговорами. Для цього і була розроблена та просувається формула світу президента Володимира Зеленського.