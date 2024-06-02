"Він хоче бути президентом-лузером?": Зеленський розкритикував "мирний план" Трампа

Перемога Путіна в Україні стане початком кінця для Сполучених Штатів

План експрезидента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам, є небезпечним для всього світу. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, а піде далі з війною на країни НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian. Він зазначив, що ймовірна домовленість Трампа з диктатором не зупинить ані війну, ані Путіна.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", – обурився український президент.

Зеленський додав, що у випадку, якщо Путін переможе, президент США матиме вигляд слабкого лідера, а США – слабкої країни, яка не підтримує союзників. Це стане початком кінця для Сполучених Штатів та світового порядку.

"І тоді путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", – резюмував він.

Зазначимо, раніше Зеленський вже казав, що у випадку, якщо план експрезидента США Дональда Трампа про завершення російського вторгнення в Україну передбачає лише здачу територій, то це є "примітивним планом". Україна не може ризикувати життям людей.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.