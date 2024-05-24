Готові до переговорів, але з великим "але": у Кремлі прокоментували статтю Reuters, відреагував і Кулеба

Російські "джерела" почали говорити про перемовини не просто так

У Кремлі прокоментували статтю іноземного видавництва Reuters, в якій йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів між Україною та Росією. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, ситуація інша.

Про це пишуть росМІ. Зазначається, що у Кремлі досі вважають за необхідне досягти цілей так званої "СВО".

"Путін готовий до переговорів щодо України, але для того, щоб досягти цілей, які досягаються зараз спеціальною військовою операцією. Цілі СВО зрозумілі, реалії зрозумілі. Є конституція РФ, в якій зафіксовано склад регіонів РФ", — сказав Пєсков.

Зазначається, що представник Кремля окремо наголосив на реакції на матеріал Reuters. У ньому цитується фраза високопосадовця, що РФ готова до переговорів щодо нинішньої лінії фронту. Пєсков відповів, що "це не так".

Реакція Дмитра Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну з певною метою.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто — Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху ", — написав міністр.

За його словами, Путін насправді не має бажання припиняти агресію.

"Лише принциповий і об’єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого має досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться", — додав глава МЗС.

Раніше "Телеграф" писав, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться саме переговорами. Для цього і була розроблена та просувається формула світу президента Володимира Зеленського.