Бронювання айтишників обов’язково потрібне? Відомі бізнесмени назвали причини

Вартість такого бронювання доцільно прив’язати до зарплат

Керівник IT-компанії Alcor Дмитро Овчаренко каже, що формула "чоловіки воюють, жінки займаються економікою" не відповідає. Частина фахівців з IT-сфери має бути заброньована, а ціна за це має бути прив’язана до рівня зарплати.

Таку думку висловив керівник IT-компанії Alcor Дмитро Овчаренко у матеріалі "Телеграфа": "Понад 20 000 гривень: бізнес зізнався, скільки готовий заплатити за бронювання співробітників".

" Частина фахівців-чоловіків має бути заброньована. На мою думку, вартість такого бронювання доцільно прив’язати до зарплат військових. Середня винагорода без додаткових виплат — якраз 20 000 на місяць", — зазначив Овчаренко.

Водночас співвласник Монобанку Олег Гороховський наголосив, що у них заброньовано 44 ключові працівники. Зараз 183 знаходяться без броні.

"Однак, наприклад, інженери — це стратегічний ресурс. Вони довго зростають, підготовка фахівця триває 5-7 років. І кожен інженер забезпечує зарплату сотням воїнів через податки, які платить, у тому числі й наш банк", — зазначає Гороховський.

На його думку, зараз вкрай важливим є економічне бронювання. Говорячи про інженерів, він має на увазі айтішників.

Зазначимо, що в Україні йде робота над законопроєктом щодо посилення мобілізації. У Кабміні хочуть прив’язати бронювання від мобілізації до заробітної плати. Уряд дозволив бронювати айтішників, проте не всіх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з ідеєю з економічного бронювання, у роботодавців має бути право визначити важливих працівників та сплатити 20 000 грн на місяць військового збору за кожного з них.