У вас немає світла, а у будинках поруч є: енергетики пояснили, чому так відбувається

Відключити окремо один будинок неможливо

Графіки погодинних відключень, які діють в Україні, передбачають почергове відключення електроенергії у споживачів. Проте у деяких будинках світло може не зникати, у той час, як у сусідньому його відключають регулярно.

Чому так відбувається пояснили у Центральній енергетичній компанії. Зазначається, що впливає те, до якої лінії підʼєднано житлові обʼєкти.

"Щодо наявності електроенергії в інших будинках, в той час, як воно відсутнє за адресою заявника, то маємо пояснити, що властивості енергосистеми не дають змоги оперативного вибіркового (за окремою точкою приєднання) відключення одного будинку за наявності в схемі електропостачання об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нерівномірне відключення будинків, які на одній і тій же вулиці, може відбуватись через те, що вони заживлені від різних підстанцій. У компанії пояснили, що електричні мережі влаштовані так, що відключають лінії електромереж, до яких приєднані будинки, а не кожен будинок окремо.

Тож і виходить, що деякі будинки живляться на лініях, де відсутні об’єкти критичної інфраструктури. А інші під'єднані до ліній, які живлять об’єкти критичної інфраструктури (комунальні котельні та насосні станції, лікарні тощо).

"За таких обставин, необхідність забезпечення безперервного електропостачання на об’єкти критичної інфраструктури, не дає змоги відключати будинки, що живляться з цих мереж при застосуванні графіків погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦЕК додали, що постійно проводять аналіз схем живлення споживачів та об’єктів критичної інфраструктури, розробляються та впроваджуються заходи для забезпечення максимально рівномірного та недискримінаційного залучення до графіків відключень всіх споживачів з урахуванням особливостей побудови електромережі та необхідності забезпечення розподілу електричної енергії підприємствам критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація в енергосистемі України у перший тиждень червня буде набагато важчою, ніж у травні. Через численні пошкодження після російських терористичних актів існує сильний дефіцит електроенергії, тому відключення світла будуть продовжуватися.