"Відмазав" трьох синів та хотів заробляти рублі: на Черкащині водій Uklon потрапив у скандал

Водія на час розслідування відсторонено від роботи

На Черкащині розгорівся скандал з водієм Uklon, який "відмазав" своїх трьох синів від війни. Подробиці він розповів своїй клієнтці під час поїздки.

Про це пише "Іnformator.uа". Зазначається, що у цьому водієві допомогли фейкові довідки з інвалідності для дружин синів, які коштували йому 3 тисячі доларів. За ними було оформлено догляд за дружинами, звільнивши чоловіків від служби.

Також водій додав, що якби не погрози його матері прокльонами, він би вже був у Бердянську з російським паспортом, заробляючи рублі.

Клієнткою цього водія виявилась дівчина, у якої чоловік і батько військові, тому така позиція таксиста її обурила. Вона почала фіксувати все на камеру телефону і порадила водію бути обережнішим з такими висловлюваннями, адже, мовляв, не завжди знаєш, з ким саме говориш.

На що чоловік зверхньо відповів: "Нічєго страшного". Але клієнтка зауважила, що вона дружина морського піхотинця, дочка ГУР-військового і лікарка на Харківському напрямку. На це водій вже саркастично запевнив, що вірить їй.

Проте під час їх розмови чоловік вибалакав клієнтці усе, що хотів. Тому на відео, не добираючи слів, з використанням лайливої лексики, вже відповідала жінка військових. Вона порадила водієві "хоч трішечки включати голову".

"Дуже попрошу у своїх висновках про рублі трошечки завалитись…", — емоційно відповіла йому пасажирка.

Тут водій вже попросив з ним не розмовляти так, проте дівчина не зупинялася. Вона порадила чоловікові, як він хоче "їхати назад у Бердянськ (окупований з 2022 року Росією — ред.), отримувати там російський паспорт і працювати там за рублі", поки її сім'я рятує його ж місто.

Водій відповів, що не хоче туди їхати, так само як і в Москву чи ще кудись. Після чого попросив у пасажирки вибачення.

"Єслі я вас обідив, вибачте, не нада зі мною так разговарівать…", — сказав він.

Після поїздки з горе-водієм Uklon клієнтка поскаржилася на нього у компанію. Там пообіцяли на час розслідування інциденту відсторонити водія від роботи. Також дівчині виплатили незначну компенсацію за неприємну подорож.

"Дякую, що повідомили нам про цей випадок, дуже цінуємо ваш фідбек! За вашим зверненням скаргу зафіксували, наразі водія обмежено від виконання замовлень. Крім того, нарахували вам невеличку компенсацію на гаманець у застосунку. Вдячні вам, що допомагаєте рухати світ та наш сервіс", — відповіли у компанії.

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