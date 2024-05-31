"Пропрацював менше року": Сирський звільнив голову Одеського обласного ТЦК, названо причину

Він переходить на нову посаду

Очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олександра Охріменка було звільнено з посади. Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Документ з підписом Головнокомандувача вже опубліковано. Зазначається, що його призначили Начальником відділу однієї з військових частин.

"Призначити полковника Охріменка Олександра Петровича, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — Начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування підготовки військової частини", — йдеться у наказі Сирського.

Зауважимо, що Охріменко очолював Одеський ТЦК та СП менше одного року, з 4 липня 2023 року. Його було призначено на цю посаду після звільнення скандального ексвійськкома Євгена Борисова, якого звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 142 мільйони гривень. Наразі Борисова заарештовано на два місяці.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі викрили посадовця ТЦК, який "наварювався" на ухилянтах.