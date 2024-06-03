Вперше в історії української політики: Зеленський прибув з візитом до Філіппін

Палац наразі не розголошує подробиці зустрічі

У понеділок, 3 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли. Там має відбутися зустріч із президентом Фердинандом Р. Маркосом-молодшим.

Про це повідомляє вебслужба новин філіппінського уряду Philippine News Agency.

Зустріч глав двох держав запланована у палаці Малаканян (резиденції лідера Філіппін) у понеділок вранці, розповіли в Офісі президента з комунікацій (PCO).

При цьому Палац наразі не розголошує подробиці зустрічі.

Даний візит Зеленського до Філіппін відбувся після участі двох лідерів у 21-му Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

PANOORIN | Ilan sa mga tagpo sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy na ginanap ngayong araw sa President's Hall sa Malacanang. Kabilang sa mga opisyal na dumalo si Speaker Martin Romualdez. | @KathForbes_RP1



📸… pic.twitter.com/JjqPIDw2mM — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) June 3, 2024

Це — головний оборонний саміт країн Азії, який збирає лідерів урядів, оборонних чиновників, експертів і бізнесменів, заохочуючи тісну співпрацю між країнами для вирішення проблем регіональної безпеки.

Зеленський на цьому заході, зокрема, публічно закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України. Також він висловився щодо проведення Глобального саміту миру, що планується у Швейцарії в середині червня.

Володимир Зеленський вже прокоментував свій візит до Філіппін.

"Вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", — йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", — написав президент.

Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Перед цим таку угоду було підписано з Ісландією.