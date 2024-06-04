Може йтися про вимагання: у КМДА нагрянули з обшуками до заступника Кличка — ЗМІ

Справою займається ДБР

Сьогодні, 4 червня, до Київської міської державної адміністрації нагрянули правоохоронці. Справа може стосуватися заступника Кличка Костянтина Усова.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на джерела в правоохоронних органах. За їхньою інформацією, справою займається ДБР. Воно стосується "фактів вимагання посадовцем в автоперевізника неправомірної винагороди на системній основі".

Зазначимо, що "Телеграф" спробував зв’язатися з Костянтином Усовим, проте нині з ним немає зв’язку ні по телефону, ні в меседжерах.

Що відомо про Костянтина Усова

у 2021 році був призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, займався питаннями транспорту столиці.

2013 року, за даними журналіста Схем Михайла Ткача, Усов у декларації показав перед виборами нулі у графі "сума отриманого доходу", що, ймовірно, не відповідає дійсності. За інформацією журналіста, Усов мав отримувати офіційну зарплату, про яку сам зазначав, бо працював на телеканалі ТВі.

за даними руху "Чесно", у липні 2022 року у розпал повномасштабної війни Усов поїхав до США на навчання у Гарварді. Сам Усов запевняв, що аплікаційні подавав ще роком раніше – у 2021 році.

У жовтні 2023 року Усов повернувся після навчання в США, за даними ЗМІ, він там пробув в Україні на пів року пізніше, ніж тривало навчання. Крім цього, під час навчання, згідно з декларацією, Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГБР проводила обшуки в Академії сухопутних військ.