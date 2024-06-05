17-річним українцям треба повернутися з-за кордону та прийти до ТЦК: у Міноборони пояснили, навіщо

У юнаків немає можливості стати на облік дистанційно

Згідно з новим законом про мобілізацію українці, яким виповнилося 17 років і вони зараз проживають за кордоном, мають повернутися до своєї країни, щоб стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту. Зробити це дистанційно не можна.

У програмі "Резерв +" поки що не передбачено такої функції. Про це сказав речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Якщо ці люди зберігатимуть громадянство України та пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, очевидно, це варто зробити", — сказав представник міністерства.

Також до цього він говорив, що повернутися в Україну і з’явитися до ТЦК та СП мають ті військовозобов’язані громадяни, у яких у додатку "Резерв+" стоїть статус "у розшуку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ТЦК пояснили, кому не потрібно оновлювати військово-облікові дані. Йдеться про п’ять категорій українців.