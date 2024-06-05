17-летним украинцам нужно вернуться из-за границы и прийти в ТЦК: в Минобороны объяснили, зачем

У юношей нет возможности стать на учет дистанционно

Согласно новому закону о мобилизации, украинцы, которым исполнилось 17 лет и они сейчас проживают за границей, должны вернуться в свою страну, чтобы стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты. Сделать это дистанционно нельзя.

В приложении "Резерв +" пока не предусмотрено такой функции. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за рубежом. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это стоит сделать", — сказал представитель министерства.

Также до этого он говорил, что вернуться в Украину и явиться в ТЦК и СП должны те военнообязанные граждане, у которых в приложении "Резерв +" стоит статус "в розыске".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК объяснили, кому не нужно обновлять военно-учетные данные. Речь идет о пяти категориях украинцев.