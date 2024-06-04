Надії мало, але... кого з українців хочуть повернути з-за кордону для явки до ТЦК

Названо умову, за якої військовозобов’язаним потрібно повернутися

Деяким військовозобов’язаним, які зараз перебувають за кордоном, потрібно повернутися до України та з’явитися для оновлення військово-облікових даних до ТЦК та СП. Йдеться про тих, хто у додатку "Резерв+" набули статусу "в розшуку".

Про це сказав представник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, це означає, що людина порушила правила військового обліку.

"Тобто, наприклад, знявся з обліку в одному місті, а в іншому не став. Або не став взагалі — поїхав, коли ще не було 17 років, а ось зараз настав час. І так далі. Тобто низка причин, але попередньо потрібно зв’язатися з ТЦК та СП", — заявив Лазуткін.

Також він наголосив, що навряд чи з них можна буде залучити на службу до української армії достатню кількість людей.

"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Утім, зараз маємо таку ситуацію. Я нагадаю, що українці, які перебувають за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство ними поширюється", — додав представник МОУ.

Раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін розповів "Телеграфу" корисну інформацію про мобілізацію у матеріалі: "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім питань, які хвилюють усіх".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов’язаним, які зараз перебувають за кордоном, необхідно оновити свої дані лише на території України, оскільки консульські установи наразі закриті.