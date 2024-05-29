Не марнуйте час: у ТЦК пояснили, кому точно не потрібно оновлювати військово-облікові дані

При виключенні з обліку, у вас має бути відповідна відмітка

Раніше ми неодноразово повідомляли про те, що всі військовозобов’язані чоловіки та жінки мають оновити свої облікові дані до 16 липня поточного року. При цьому, на тлі посилення мобілізації та купи новин про це, у деяких українців можуть виникнути питання чи непорозуміння, щодо того, кому саме необхідно оновлювати дані у ТЦК.

Видання РБК-Україна підготувало повний перелік осіб, яким точно не потрібно уточнювати свої дані. Ознайомтеся зі списком, щоб не марнувати ні свій час, ні час представників ТЦК чи ЦНАПу.

НЕ потрібно уточнювати дані:

чоловікам молодше 18 років

чоловікам старше 60 років

жінкам, які не перебувають на військовому обліку

визнаним непридатними за станом здоров'я з виключенням з військового обліку

особам, які офіційно припинили громадянство України

Зверніть увагу, що особа, яка виключена з військового обліку, має обов’язково мати відповідну позначку у військовому квитку. Якщо такої позначки немає, або взагалі немає військово-облікового документа, необхідно звернутися за ними до ТЦК за місцем проживання. Якщо цього не зробити, то під час перевірки документів такій особі можуть вручити повістку на уточнення даних.

Також, майте на увазі, що з військового обліку виключають після досягнення 60-річного віку, за висновком військово-лікарської комісії про непридатність та у зв'язку з виходом із громадянства України. При цьому, якщо особа була виключена з обліку, але дані оновлювалися до 18 травня, слід уточнити їх ще раз.

Що стосується чинних військовослужбовців, то оновлювати дані їм не потрібно. Так саме, як і не потрібно реєструватися у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Міноборони заявили про оновлення даних у "Резерв+". Це допомогло зняти з безпідставного розшуку понад 700 тисяч військовозобов'язаних.

Також ми публікували відповіді Міноборони на найбільш поширенні питання щодо роботи застосунку. Детально про це у матеріалі: Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання