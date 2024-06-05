Більше чотирьох годин? Українцям сказали, чого чекати від вимкнень світла 5 червня

Якщо вдасться вкластися в ті ліміти, визначені на цей день, відключення будуть плановими

У середу, 5 червня, відключення світла в Україні може бути по чотири години і більше. В українській енергосистемі дефіцит залишається досить значним, тому не можна виключати тривалі відключення.

Про це сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданок з 1+1". За його словами, за гарного сценарію будуть лише планові відключення.

"Якщо наші колеги вкладатимуться в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, також може бути значною", — зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що відключення 5 червня українцям слід бути готовими, що доведеться залишитись без електроенергії навіть більше, ніж на чотири години.

"Залежно від того, чи говоримо ми про годину пік – ранок чи вечір — чи говоримо ми про годинник, коли ситуація з дефіцитом трохи менш гостра. Це денна зона та ніч", – сказав голова правління "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, чому в деяких будинках не відключають світло, тоді як в інших електроенергія зникає постійно.