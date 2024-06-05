Забудьте ці слова, якщо йдете до церкви: як українською сказати "батюшка" і "матушка"

Вивчайте рідну мову разом з "Телеграфом"

Українці з кожним днем все більше для спілкування в робочому та повсякденному житті обирають рідну мову, відмовляючись від російської. Водночас стає як ніколи актуальною робота над висвітленням її нюансів, адже не кожному під силу одразу збагнути всі тонкощі такої старої та багатої мови.

"Телеграф" розповість, як буде українською "батюшка" і "матушка". За словами фахівців, люди часто називають так священника з дружиною. Однак українській мові не властиві такі суфікси: -ушк, -юшк.

Тоді як для російської ці суфікси доволі характерні. Там часто можна зустріти такі слова: "деревушка, девушка, краюшка, батюшка, матушка, Олюшка".

Натомість в українській мові -ушк-, -юшк- вживається в коренях слів. Як приклад: подушка, юшка. Тоді як в суфіксах — не вживається зовсім.

Таким чином, неправильно казати: матушка, батюшка;

Правильні відповідники

матінка,

панотець.

Також українською мовою можна сказати: піп і попадя, панотець і паніматка.

Водночас, більш ввічливо казати не "піп", а "отець", "панотець", "отче".

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає "хапун" українською.