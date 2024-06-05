Забудьте эти слова, если идете в церковь: как по-украински сказать "батюшка" и "матушка"

Учите родной язык вместе с "Телеграфом"

Украинцы с каждым днем все больше для общения в рабочей и повседневной жизни выбирают родной язык, отказываясь от русского. В то же время становится как никогда актуальной работа над освещением ее нюансов, ведь не каждому по силам сразу понять все тонкости старого и богатого языка.

"Телеграф" расскажет, как будет украинским "батюшка" и "матушка". По словам специалистов, люди часто называют так священника с супругой. Однако украинскому языку не свойственны такие суффиксы: -ушк, -юшк.

В то время как для русского эти суффиксы достаточно характерны. Там часто можно встретить такие слова: "деревушка, девушка, краюшка, батюшка, матушка, Олюшка".

В украинском языке -ушк-, -юшк- употребляется в корнях слов. Как пример: подушка, уха. В то время как в суффиксах — не используется совсем.

Таким образом, неправильно говорить: матушка, батюшка;

Правильные соответствия

матушка,

панотець (укр).

Также на украинском языке можно сказать: піп і попадя, панотець і паніматка (укр).

В то же время более вежливо говорить не "піп", а "отець", "панотець", "отче" (укр).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает "хапун" на украинском языке.