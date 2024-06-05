Українцям потрібно готуватися до швидкого підвищення тарифу на тепло: нардеп назвав причини

Коли відбудеться подорожчання – поки що невідомо

Після підвищення тарифів на електроенергію в Україні, ймовірно, подорожчає теплоенергія. Для цього є серйозні причини.

Про це сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк в інтерв’ю Radio NV. При цьому він не сказав, коли це станеться.

"Тепло як мінімум (подорожчає, — Ред). Я думаю, це наступне", — заявив Железняк.

На запитання про те, чи може підвищення тарифу відбутися з нового опалювального сезону, Железняк сказав, що цього точно не знає.

"Не знаю, я не міністр енергетики, дякувати Богу. Крім того, що не займаюся корупцією, ще не займаюся і цими комунальними послугами. Міністра регіональної політики та інфраструктури у нас немає", — наголосив він.

Залізняк пояснив, що у нас розрив за військовими витратами 200 мільярдів, станом на зараз.

"Там гроші ні звідки не візьмуться. Дай Боже, щоб нам не довелося ще більше підіймати (тарифи, — Ред)", — каже він.

Ексміністр енергетики України Іван Плачков розповів, чого слід очікувати від тарифів у майбутньому у бліцінтерв’ю "Телеграфу": "Що далі буде з цінами на світ і чому на зиму краще виїхати з міста: ексміністр енергетики про те, чого не скаже влада"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук пояснила, чому підвищення тарифу на світ не врятує від вимкнення електроенергії.