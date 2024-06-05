Украинцам нужно готовиться к скорому поднятию тарифа на тепло: нардеп назвал причины

Когда произойдет подорожание — пока неизвестно

После повышения тарифов на электроэнергию в Украине следующим, вероятно, подорожает теплоэнергия. На это есть серьезные причины.

Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV. При этом он не сказал, когда это произойдет.

"Тепло как минимум (подорожает, — Ред). Я думаю, это следующее", — заявил Железняк.

На вопрос о том, может ли повышение тарифа произойти с нового отопительного сезона, Железняк сказал, что точно этого не знает.

"Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, что не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет", — подчеркнул он.

Железняк объяснил, что у нас разрыв по военным расходам в 200 миллиардов, по состоянию на сейчас.

"Там деньги ни откуда не возьмутся. Дай Бог, чтобы нам не пришлось еще больше поднимать (тарифы, — Ред)", — говорит он.

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков рассказал, чего следует ожидать от тарифов в будущем в блиц-интервью "Телеграфу": "Что дальше будет с ценами на свет и почему на зиму лучше уехать из города: экс-министр энергетики о том, "чего не скажет власть"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повышение тарифа на свет не спасет от отключений электроэнергии.