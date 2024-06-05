Взимку доведеться виїжджати із міст? Колишній міністр енергетики пояснив нашумілу заяву

Людям потрібно заздалегідь продумувати плани на майбутню зиму

Цьогорічна зима може бути важкою, з тривалими відключеннями світла та опалення, у зв’язку з постійними обстрілами енергосистеми України. Тому людям варто замислитись над планом "Б", щоб можна було переїхати з міст у села, де є опалення дровами.

Про це ексміністр енергетики України Іван Плачков розповів "Телеграфу" під час бліцінтерв’ю: "Що далі буде з цінами на світ і чому на зиму краще виїхати з міста: ексміністр енергетики про те, чого не скаже влада".

Журналіст нагадав співрозмовнику одне з його останніх інтерв’ю, в якому він наробив галасу висловлюванням, що в перспективі треба виїжджати з міст у села, де є опалення дровами. З цього виходить питання — чи справді ситуація така погана?

"Я говорив саме про зиму. Ну, дивіться: якщо взяти місто Харків. Що будуть робити харків'яни при температурі -20 градусів без опалення? Ну скажіть, будь ласка, що їм робити? А що робити, якщо в містечках буде якесь влучання по підстанції та люди лишатимуться без електроенергії на 15 годин? Це буде Алчевськ. Тому я закликав про всяк випадок мати план "Б". Ми чуємо, що все стабілізують, все буде гаразд. Але ж ви бачите, що відбувається? І ситуація не залежить від прем'єр-міністра чи президента. Ми знаємо, від кого це залежить", — пояснив свою заяву Плачков.

Він додав, що чергова масована ракетна атака може призвести до того, що тепла та електроенергії зовсім не стане. У зв’язку з цим людям потрібно заздалегідь продумувати плани на майбутню зиму.

"Тому, по-перше, потрібно домовитися зі знайомими, рідними в сільській місцевості, щоб хоча б на якийсь час мати можливість виїхати або вивезти дітей і старих людей.

По-друге, зараз потрібно готувати пункти незламності на багато людей – не десятки, сотні. З генераторами, опаленням тощо. Це ж війна, це жорстока війна", — рекомендує співрозмовник видання.

Плачков підкреслив, що дорослі люди, ймовірно, залишаться у містах та продовжать працювати. Однак ризикувати дітьми та людьми похилого віку не можна.

"Давайте не панікуватимемо, а готуватимемося. Я розумію, що це не може сказати президент чи прем’єр-міністр, а я можу", — підсумував Плачков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація з відключеннями світла може змінитися вже восени.