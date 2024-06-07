Чому у Києві та Одесі ніколи не будуть такі ж графіки, як у решти: пояснив ексміністр енергетики

Колишній міністр назвав регіони, які сьогодні страждають найбільше через відключення світла

Відключення світла по всій країні не однакові і не можуть бути такими. Наприклад, мешканці Києва перебувають без світла довше, ніж в інших регіонах і на те є певні причини.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков. За його словами, найбільші проблеми з енергопостачанням має південь України.

За словами колишнього міністра, технічно неможливо зробити так, щоб графіки відключень були однакові для всіх регіонів. Це залежить як від рівня споживання, так і від інших факторів.

"Регіони різні, різний ступінь надійності електропостачання, різна структура споживачів і т. д. Не може, наприклад, у Києві бути така ж ситуація, як у якомусь районному центрі, тому різна структура споживання", – зазначив Іван Плачков.

Окремо він прокоментував ситуацію у південних регіонах. За його словами, упродовж усього періоду незалежності там була ненадійна схема електропостачання. Через це південь країни зараз страждає найбільше.

Нагадаємо, що графіки відключень світла в Україні можуть стати м’якшими. АЕС вводить додатковий блок у роботу, а це допоможе енергосистемі зняти навантаження, яке є зараз.

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