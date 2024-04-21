Чи буде в Україні блекаут: міністр зробив чітку заяву та вказав на важливий нюанс

Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв

Російські окупанти продовжують атакувати енергетичні об’єкти, але їхні плани не втіляться у життя — тотального блекауту в Україні не буде. Енергетики роблять для цього все можливе.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, є й очевидна погана новина – загарбники продовжуватимуть обстріли.

"На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що атаки ворога продовжуватимуться. Однак енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", — зазначив Галущенко.

Він також додав, що наша країна має бути готова до будь-яких сценаріїв. Однак енергетики роблять все, що в їх силах, щоб українці залишалися зі світлом навіть після сильних обстрілів.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми своє слово тримаємо", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня під час масованої атаки по Україні російські окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.