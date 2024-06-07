Прогноз може змінитись: в "Укренерго" розповіли, чи чекати українцям тотального блекауту

Поки в країні діють графіки аварійних відключень

Наразі не передбачається можливість блекауту в Україні. Триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.

Про це повідомили в компанії "Укренерго", пише "РБК-Україна". Там підкреслили, що блекаут — це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи.

У також зазначили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями. В "Укренерго" підкреслили, що саме їх використовують для збалансування систему в умовах дефіциту електроенергії.

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", — повідомили в компанії.

Як відомо, в Україні в листопаді 2022 року вже був блекаут. Тоді через російські ракетні удари від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.

Варто зазначити, що, за даними "Укренерго", в п'ятницю, 7 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі. Тому ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00.00 до 24.00. При перевищенні лімітів споживання, будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.

Своєю чергою у компанії ДТЕК повідомили, що 7 червня в Києві, Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині за вказівкою "Укренерго" впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень. А у столиці виділених лімітів вистачить на 75% потреб міста.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні може покращитися ситуація в енергосистемі, але ненадовго. У ніч із 7 на 8 червня почне працювати додатковий блок на атомній електростанції.