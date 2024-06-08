Ваші предки любили і повеселитись, і хильнути: які прізвища давали завсідникам свят
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перевірте своє
В давнину українцям прізвища давали за певними характеристиками чи уподобаннями. Так, творчі люди та музиканти мали відповідні родові імена, теж стосувалось і тих, хто любив погуляти на святах.
Про такі прізвища розповідає мовознавець Юрій Редько у дослідженні "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що вони розділяються на певні групи.
Прізвища, які давати тим, хто любив не лише погуляти, але й добре випити на свята:
- Цідибрага,
- Наливайко,
- Оковитий,
- Пияко,
- Непийпиво.
Які родові імена давали тим, хто наїдався на свята до досхочу:
- Смакула,
- Жируха,
- Лакомий,
- Напха,
- Скороїд,
- Ласий.
Також люди, що любили повеселитись на гуляннях та святах отримували відповідні прізвища — Потішний, Веселий, Сміянець, Смішко, Гуляка, Танцюра, Скачко.
З плином часу родові імена могли видозмінюватись, наприклад, Сміянець перетворився на Сміяна, Сміянова. А ось Напха міг сформувати прізвище Напханюк тощо.
Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали людям з особливими зачісками.