Ваші предки любили і повеселитись, і хильнути: які прізвища давали завсідникам свят

Перевірте своє

В давнину українцям прізвища давали за певними характеристиками чи уподобаннями. Так, творчі люди та музиканти мали відповідні родові імена, теж стосувалось і тих, хто любив погуляти на святах.

Про такі прізвища розповідає мовознавець Юрій Редько у дослідженні "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що вони розділяються на певні групи.

Прізвища, які давати тим, хто любив не лише погуляти, але й добре випити на свята:

Цідибрага,

Наливайко,

Оковитий,

Пияко,

Непийпиво.

Які родові імена давали тим, хто наїдався на свята до досхочу:

Смакула,

Жируха,

Лакомий,

Напха,

Скороїд,

Ласий.

Також люди, що любили повеселитись на гуляннях та святах отримували відповідні прізвища — Потішний, Веселий, Сміянець, Смішко, Гуляка, Танцюра, Скачко.

З плином часу родові імена могли видозмінюватись, наприклад, Сміянець перетворився на Сміяна, Сміянова. А ось Напха міг сформувати прізвище Напханюк тощо.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали людям з особливими зачісками.