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Ваші предки любили і повеселитись, і хильнути: які прізвища давали завсідникам свят

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українці на святі Новина оновлена 08 червня 2024, 12:58
Українці на святі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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В давнину українцям прізвища давали за певними характеристиками чи уподобаннями. Так, творчі люди та музиканти мали відповідні родові імена, теж стосувалось і тих, хто любив погуляти на святах.

Про такі прізвища розповідає мовознавець Юрій Редько у дослідженні "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що вони розділяються на певні групи.

Прізвища, які давати тим, хто любив не лише погуляти, але й добре випити на свята:

  • Цідибрага,
  • Наливайко,
  • Оковитий,
  • Пияко,
  • Непийпиво.

Які родові імена давали тим, хто наїдався на свята до досхочу:

  • Смакула,
  • Жируха,
  • Лакомий,
  • Напха,
  • Скороїд,
  • Ласий.

Також люди, що любили повеселитись на гуляннях та святах отримували відповідні прізвища — Потішний, Веселий, Сміянець, Смішко, Гуляка, Танцюра, Скачко.

З плином часу родові імена могли видозмінюватись, наприклад, Сміянець перетворився на Сміяна, Сміянова. А ось Напха міг сформувати прізвище Напханюк тощо.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали людям з особливими зачісками.

Теги:
#Прізвища #Походження #Українські