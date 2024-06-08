Ваши предки любили и повеселиться, и выпить: какие фамилии давали завсегдатаям праздников

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В древности украинцам фамилии давали по определенным характеристикам или предпочтениям. Так, творческие люди и музыканты имели соответствующие родовые имена, тоже касалось и тех, кто любил погулять на праздниках.

О таких фамилиях рассказывает языковед Юрий Редько в исследовании "Современные украинские фамилии". Отмечается, что они делятся на определенные группы.

Фамилии, которые давать любителям не только погулять, но и хорошо выпить на праздники:

Цідибрага,

Наливайко,

Оковитий,

Пияко,

Непийпиво.

Какие родовые имена давали тем, кто наедался на праздники вволю:

Смакула,

Жируха,

Лакомий,

Напха,

Скороїд,

Ласий.

Также люди, которые любили повеселиться на гуляниях и праздниках, получали соответствующие фамилии — Потішний, Веселий, Сміянець, Смішко, Гуляка, Танцюра, Скачко.

Со временем родовые имена могли видоизменяться, например, Сміянець превратился в Сміяна, Сміянова. А вот Напха мог сформировать фамилию Напханюк.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали людям с особыми прически.