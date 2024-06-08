Відкупитися не вийде: у ТЦК пояснили, чому ухилянти не можуть постійно сплачувати штрафи

За ухилення від мобілізації загрожує не лише штраф, а й кримінальна відповідальність

Після набрання чинності новим законом про мобілізацію ввели в дію штрафи для військовозобов’язаних осіб, які ухиляються від мобілізації. Але це не означає, що регулярно оплачуючи штраф (раз на кілька місяців) можна відкупитися від мобілізації.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він зазначив, що штрафи на ухилянта не накладатимуть нескінченно, в результаті проти нього можуть порушити кримінальну справу.

"Сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від своїх обов’язків. І, крім того, адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу з мобілізації, тобто він все одно має виконати свій обов’язок", — Наголосив Роман Істомін.

Що стосується повторного накладення штрафу за те саме правопорушення, то це можливо в тому випадку, якщо військовозобов’язаний повторно порушить закон. Якщо чоловік не з’явився по повістці в ТЦК, йому виписується один штраф. Якщо йому повторно вручили повістку і він знову не прийшов до військкомату, то передбачено штраф за інше правопорушення.

"У КУпАП є таке положення про повторне порушення протягом року правил військового обліку, у т.ч. Але правопорушення буде іншим. Це не те, що за одне правопорушення кілька разів стягується штраф. Просто повторно він чинить правопорушення та повторно на нього може бути накладено штраф. Мені важко уявити злочини, коли за одне правопорушення громадянин притягується двічі", — зазначив представник ТЦК.

Якщо ж громадянин не обмежується порушеннями правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію, а свідомо ухиляється від мобілізації, то проти нього можуть порушити кримінальну справу за ст. 336 ККУ. За ухилення від служби громадянинові може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі, але остаточне рішення ухвалює суд.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи може ТЦК заарештувати квартиру, чи самостійно списувати з рахунків суми штрафів. У військкоматі розповіли, як відбувається процедура стягування штрафу.