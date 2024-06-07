Із цими хворобами не мобілізують до армії: актуальний список
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В Україні майже одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є, наприклад, розлади психіки.
"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.
Список розладів психіки та поведінки, що звільняють від мобілізації
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються люди з такими розладами:
- усі види деменції, органічний амнестичний синдром;
- розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
- синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);
- ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);
- невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);
- різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);
- розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);
- розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);
- розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
- специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
- глибока й тяжка розумова відсталість.
Більше про хвороби, з якими зараз не беруть до армії, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа"