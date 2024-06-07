Із цими хворобами не мобілізують до армії: актуальний список

В Україні майже одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є, наприклад, розлади психіки.

"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.

Список розладів психіки та поведінки, що звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються люди з такими розладами:

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока й тяжка розумова відсталість.

Більше про хвороби, з якими зараз не беруть до армії, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа"