Откупиться не выйдет: в ТЦК объяснили, почему уклонисты не могут постоянно платить штрафы

За уклонение от мобилизации грозит не только штраф, но и уголовная ответственность

После вступления в силу нового закона о мобилизации ввели в действие штрафы для военнообязанных лиц, которые уклоняются от мобилизации. Но это не означает, что регулярно оплачивая штраф (раз в несколько месяцев), можно откупиться от мобилизации.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он отметил, что штрафы на уклониста не будут накладывать бесконечно, в итоге на него могут завести уголовное дело.

"Уплата штрафа — это не способ откупиться от своих обязанностей. И, кроме того, административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", — подчеркнул Роман Истомин.

Что касается повторного наложения штрафа за одно и то же правонарушение, то это возможно в том случае, если военнообязанный повторно нарушит закон. Если мужчина не явился по повестке в ТЦК, то ему выписывается один штраф. Если ему повторно вручили повестку и он снова не явился в военкомат, то предусмотрен штраф за другое правонарушение —

"В КУоАП есть такое положение о повторном нарушении в течение года правил военного учета, в т.ч. Но правонарушение будет другим. Это не то, что за одно правонарушение несколько раз взимается штраф. Просто повторно он совершает правонарушение и повторно на него может быть наложен штраф. Мне сложно представить преступления, когда за одно правонарушение гражданин привлекается дважды", — отметил представитель ТЦК.

Если же гражданин не ограничивается нарушениями правил военного учета или законодательства о мобилизации, а сознательно уклоняется от мобилизации, то против него могут завести уголовное дело по ст. 336 УКУ. За уклонение от службы гражданину может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы, но окончательное решение принимает суд.

Также "Телеграф" рассказывал о том, может ли ТЦК арестовать квартиру или самостоятельно списывать со счетов суммы штрафов. В военкомате рассказали, как проходит процедура стягивания штрафа.