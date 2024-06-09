Чи вплине підвищення тарифу на світло на субсидії: у Пенсійному фонді дали відповідь

Розмір субсидії розраховується за формулою

В Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію для населення. Проте українцям автоматично перерахують розмір субсидій.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України. Там зазначили, що розмір субсидії визначається залежно від розміру плати за житлово-комунальні послуги.

Для цього потрібно від суми плати за ЖКП відняти розмір обов'язкового платежу. А розмір плати за ЖКП розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених відповідною постановою уряду.

У ПФУ також пояснили, що середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за 2 квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. А обовʼязковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги для домогосподарства обчислюється за формулою, яка визначена відповідною постановою уряду.

Таким чином, як наголосили у ПФУ, після підняття тарифу на електроенергію з 1 червня субсидія збільшиться. Вона компенсує розмір, на який зросла вартість послуги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення з 1 червня єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Таку ціну українці бачитимуть в платіжках до кінця квітня 2025 року.