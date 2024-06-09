Повлияет ли повышение тарифа на свет на субсидии: в Пенсионном фонде дали ответ

Размер субсидии рассчитывается по формуле

В Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию для населения. Однако украинцам автоматически пересчитают размер субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Там отметили, что размер субсидии определяется в зависимости от размера оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Для этого нужно из суммы платы за ЖКУ отнять размер обязательного платежа. А размер платы за ЖКУ рассчитывается в пределах социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, установленных соответствующим постановлением правительства.

В ПФУ также объяснили, что среднемесячный совокупный доход домохозяйства определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за 2 квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги для домохозяйства исчисляется по формуле, которая определена соответствующим постановлением правительства.

Таким образом, как отметили в ПФУ, после повышения тарифа на электроэнергию с 1 июня субсидия увеличится. Она компенсирует размер, на который выросла стоимость услуги.

Напомним, Кабинет министров принял решение об установлении с 1 июня единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объему потребления. Такую цену украинцы увидят в платежках до конца апреля 2025 года.