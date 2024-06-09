Українці вимагають знизити тариф на світло: про які будинки йдеться

З першого дня літа кіловат світла подорожчав практично вдвічі та тепер складає 4,32 грн

Українці звернулися до Кабінету міністрів із вимогою знизити тариф на електроенергію для квартир, у яких встановлені стаціонарні електроплити. Громадяни почали активно підтримувати цю пропозицію.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. На момент публікації матеріалу вона набрала понад дев’ять тисяч підписів.

"Норма споживання і тариф електроенергії для будинків зі стаціонарними електроплитами завжди була більша ніж в будинках, де встановлені стаціонарні газові плити, а тепер зрівняли як і тариф, так і споживання. Прохання-вимога — переглянути норму споживання електроенергії для квартир, в яких встановлені стаціонарні електроплити в сторону збільшення. В 100 кВт. на місяць аж ніяк неможливо вкластися навіть для приготування їжі, не говорячи про те, коли відсутнє гаряче водопостачання", — пише автор петиції.

Наприкінці 2020 року було визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год.

"Даною Постановою КМУ фактично відмінено будь-які пільгові тарифи, завдяки чому, вартість тарифу на електроопалення для населення водночас зросла з 0,90 грн. за 1 кВт/год до 1,68 грн. за 1 кВт/год, тобто на 87%, що для більшості родин є не стрімким, а надстрімким зростанням. При цьому Уряд в своєму інформаційному повідомленні на веб-сайті запевняє, що "фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс)", що є цілковитою брехнею та маніпулюванням фактами. Отже, просимо всебічно розібратись у ситуації що склалась з тарифами на електроенергію, прийняти відповідні нормативно-правові акти, якими громадянам України буде гарантуватись наявність та доступність пільгових тарифів на електропостачання для окремих категорій споживачів, зокрема гарантувати наявність пільгового тарифу на електроенергію в будинках з електроплитами", – йдеться у петиції.

Варто додати, що з першого дня літа кіловат світла подорожчав практично вдвічі й тепер складає 4,32 грн. Проте коштувати він має значно більше. В іншому випадку відновити пошкоджену генерацію буде неможливо.

Зазначимо, що петиція має набрати 25 тисяч голосів, щоб її розглянули. Нині на ній трохи більш як дев'ять тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Олексій Кучеренко розповів, коли та на скільки в Україні зростуть тарифи на водопостачання.