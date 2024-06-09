Украинцы требуют снизить тариф на свет: о каких домах идет речь

С первого дня лета киловатт света подорожал практически вдвое и теперь составляет 4,32 грн

Украинцы обратились в Кабинет министров с требованием снизить тариф на электроэнергию для квартир, в которых установлены стационарные электроплиты. Граждане стали активно поддерживать это предложение.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Кабинета министров Украины. На момент публикации материала она набрала более девяти тысяч подписей.

"Норма потребления и тариф электроэнергии для домов со стационарными электроплитами всегда была больше, чем в домах, где установлены стационарные газовые плиты, а теперь сравнили как тариф, так и потребление. Просьба-требование – пересмотреть норму потребления электроэнергии для квартир, в которых установлены стационарные электроплиты в сторону увеличения. В 100 кВт. в месяц никак не возможно уложиться даже для приготовления пищи, не говоря о том, когда отсутствует горячее водоснабжение", — пишет автор петиции.

В конце 2020 года была определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт час.

"Данным Постановлением КМУ фактически отменены любые льготные тарифы, благодаря чему стоимость тарифа на электроотопление для населения одновременно выросла с 0,90 грн. за 1 кВт/ч до 1,68 грн. за 1 кВт/ч, то есть на 87%, что для большинства семей является не стремительным, а сверхсрочным ростом. При этом Правительство в своем информационном сообщении на веб-сайте уверяет, что "фактически, тариф для населения до 31.03.2021 сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВтч/мес)", что является полной ложью и манипулированием фактами. Итак, просим всесторонне разобраться в ситуации с тарифами на электроэнергию, принять соответствующие нормативно-правовые акты, которыми гражданам Украины будет гарантироваться наличие и доступность льготных тарифов на электроснабжение для отдельных категорий потребителей, в частности гарантировать наличие льготного тарифа на электроэнергию в домах с электроплитами", – говорится в петиции.

Стоит добавить, что с первого дня лета киловатт света подорожал практически вдвое и теперь составляет 4,32 грн. Однако стоить он должен существенно больше. В противном случае восстановить поврежденную генерацию будет невозможно.

Отметим, что петиция должна набрать 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели. Сейчас на ней чуть больше девяти тысяч подписей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Алексей Кучеренко рассказал, когда и на сколько в Украине вырастут тарифы на водоснабжение.