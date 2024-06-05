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Ціна несправедлива? Ексміністр енергетики пояснив, що не так із підвищеними тарифами на світло

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Тарифи на світ досі не справедливі Новина оновлена 05 червня 2024, 10:48
Тарифи на світ досі не справедливі. Фото Колаж "Телеграфу"

Справедливу ціну сьогодні визначити дуже важко

Ціна на електроенергію, яку у червні підняли до 4,32 грн за кВт*год, все ще "несправедлива". Реальна вартість набагато більша через розбиту енергосистему.

Про це розповів ексміністр енергетики України Іван Плачков у коментарі для матеріалу "Телеграфа" під назвою "Що буде з цінами на світло далі, і чому на зиму краще виїхати з міста: ексміністр енергетики про те, "чого не скаже влада"

За його словами, справедливу ціну сьогодні визначити дуже важко, бо втрати енергосистеми "неймовірні". При цьому, зазначає Плачков, треба мати на увазі, що у нас дуже складний енергоринок – модель сучасна, європейська, але вона не підходить для роботи в умовах війни.

"Чому зараз склалась така ситуація? Тому що рішення про тарифи на електроенергію для населення ніколи не мали нічого спільного за всі роки незалежності України із собівартістю, економічною обґрунтованістю і т.д. Вони завжди розглядались через призму електоральної, політичної, рейтингової складової. Тому вони не змінювались роками.У нас інфляція кожного року є, а тарифи для населення не змінювались по 5-6 років. Тому вони не відповідали собівартості електроенергії – були втричі менші", — пояснює експерт.

За словами ексміністр, сьогодні при тому, що енергосистема розбита, ми втратили велику кількість генеруючих потужностей, розподільчих, трансформаторів, підстанцій, — нам потрібні кошти навіть не на те, щоб відновлювати, а щоб стабілізувати ситуацію. Щоб не сталось тотального блекауту.

При цьому допомоги, яка приходить із європейських країн і обладнанням, і грошима для енергетиків, недостатньо, тому уряд ухвалив рішення підняти тарифи.

" І зрозуміло, що не можна одразу підняти тарифи для населення до ринкової ціни. Тому визначили цифру 4,32 грн/кВт*год", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні відключення світла може відбуватися на 10 годин на день. Такий сценарій можливий за істотного зниження температури повітря.

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#Україна #Тарифи