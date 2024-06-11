Субсидия лишней не будет: на какие виды отопления можно получить помощь от государства

Для домов с печным отоплением предоставляется другой вид субсидии, чем для тех, у кого централизованное или электрическое

В Украине повысили стоимость света. С повышенными затратами столкнутся те, кто отапливается электроэнергией. Чтобы иметь субсидию на этот вид отопления, он должен быть официально зарегистрирован.

Об этом сообщается на сайте Никопольского городского совета. Если электроотопление официально не зарегистрировано, при предоставлении субсидии на жилищно-коммунальные услуги учтут только социальные нормы электроснабжения, не превышающие 190 кВт. на семью ежемесячно (в домах безэ электроплит). Если есть электроотопление, то нормативы 30 кВт/ч на 1 кв. м отопительной площади с учетом корректирующего коэффициента в отопительный период.

Расчет субсидии производят на основании документов:

акта обследования материально-бытовых условий

акта обследования состояния внешне- и внутридомовых электросетей по их соответствию требованиям нормативно-правовых актов

акта о подтверждении монтажа электроотопительной установки или необходимо предоставить справку из местного облэнерго об установке отопления.

Если видов отопления несколько, но в жилищной субсидии нужно выбрать, какой именно будет оказываться помощь. Для тех, кто отапливается печами есть субсидия на приобретение топлива, она начисляется раз в год. Заявление подается через Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сосчитать сумму субсидии на свою семью. Для этого необходимо знать количество проживающих, их доходы и размер коммунальных платежей.