Витік даних НАБУ: з’явилася реакція керівництва Бюро

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні веде САП

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що факт витоку інформації з НАБУ розпочато досудове розслідування, а не службове розслідування, як закликав голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Глава Бюро пояснив це тим, що це дає набагато більше інструментів виявлення причетних.

"І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум — це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту "зливу")) Підкреслю, "злив" інформації (розголошення даних досудового розслідування) — це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити", — написав він у Facebook.

Зазначимо, Віталій Шабунін розкритикував Кривоноса за відсутність службового розслідування щодо зливу матеріалів слідства. За його результатами, він може звільнити винних.

За словами Кривоноса, процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні проводить Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управління внутрішнього контролю НАБУ отримало всі необхідні ресурси для забезпечення об’єктивного та всебічного досудового розслідування.

Він додав, що за витоком у НАБУ розпочато ще два службові розслідування. Перше стосується можливого тиску на викривачів, а друге щодо можливих неправомірних вказівок детективам. За їх результатами за наявності достатніх підстав винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

"Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур", — резюмував директор НАБУ.

Нагадаємо, 6 червня журналіст-розслідувач Денис Бігус оприлюднив розслідування щодо систематичного зливу інформації про розслідування Національного антикорупційного бюро України. Йдеться про злив даних з НАБУ у справі ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та консультанта проєкту "Велике будівництво" Юрія Голіка.

У травні 2024 року на два місяці було усунуто першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава в рамках розслідування справи про злив даних Бюро Голіку. Однак у новому розслідуванні команди Bihus.info йдеться, що сам Углава навряд чи зливав ці дані раднику Офісу президента Георгію Біркадзе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні НАБУ оголосило підозру ексзаступнику Єрмака. У нього знайшли елітну нерухомість та дорогі автомобілі, куплені під час повномасштабної війни.