Утечка данных НАБУ: появилась реакция руководства Бюро

Процессуальное руководство в досудебном расследовании ведет САП

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что факту утечки информации из НАБУ начато досудебное расследование, а не служебное расследование, как призывал председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Глава Бюро пояснил это тем, что это дает гораздо больше инструментов для выявления причастных.

"И, в отличие от досудебного расследования, по результатам служебного, максимум — это дисциплинарная ответственность. Более того, к ней можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения дисциплинарного проступка (читай с момента "слива"). Подчеркну, "слив" информации (разглашение данных досудебного расследования) — это уголовное преступление. Считаю недопустимым пренебрегать законом, чтобы просто кого-то уволить", — написал Кривонос в Facebook.

Отметим, Виталий Шабунин раскритиковал Кривоноса за отсутствие служебного расследования по сливу материалов следствия. ПО его результатам, пишет он можно уволить виновных.

По словам Кривоноса, процессуальное руководство в досудебном расследовании ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура. Управление внутреннего контроля НАБУ получило все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего досудебного расследования.

Он добавил, что по утечкам в НАБУ начато еще два служебных расследования. Первое касается возможного давления на обличителей, а второе — относительно возможных неправомерных указаний детективам. По их результатам при наличии достаточных оснований виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

"Подчеркну, любые решения, в том числе и кадровые будут приниматься мной исключительно по результатам расследований и в четком соответствии с определенными законом процедурами", — резюмировал директор НАБУ.

Напомним, 6 июня журналист-расследователь Денис Бигус обнародовал расследование о систематическом сливе информации о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины. Речь идет о сливе данных из НАБУ по делу экс-председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и консультанта проекта "Большая стройка" Юрия Голика.

В мае 2024 года на два месяца был отстранен первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава в рамках расследования дела о сливе данных Бюро Голику. Однако в новом расследовании команды Bihus.info говорится, что сам Углава вряд ли сливал эти данные советнику Офиса президента Георгию Биркадзе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае НАБУ объявило подозрение экс-заместителю Ермака. У него нашли элитную недвижимость и дорогие автомобили, купленные во время полномасштабной войны.