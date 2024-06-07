Нове розслідування Bihus: детально пояснюємо, хто такий Юрій Голик і хто зливав йому дані з НАБУ

Йдеться про багаторічний витік секретної інформації

У травні 2024 року на два місяці усунули першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Україну (НАБУ) Гізо Углаву через розслідування справи про злив даних Бюро підприємцю Юрію Голику. У новому розслідуванні команди Bihus.info йдеться, що сам Углава навряд зливав ці дані раднику Офісу президента Георгію Біркадзе.

Йдеться про злив даних з НАБУ по справі ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та консультанта проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика. Про це Денис Бігус розповів в останньому випуску.

Голик є фігурантом справи про виграні тендери ТОВ "Будінвест інжиніринг" на ремонт доріг у Дніпропетровській області. Сума цих тендерів перевищує 1,5 млрд гривень. У Голика вилучили ноутбук та два телефони. В одному зі смартфонів у кеші знайшли скріни особистого листування та внутрішніх документів НАБУ. Правоохоронці виявили переписку трьох людей, яка велась ще з 2021 року.

Які переписки знайшли у телефоні Голика

Деякі скріни з’явились у розпорядженні команди Bihus.info. Зокрема, листування радника офісу президента України Георгія Біркадзе з Юрієм Голиком, якому він три роки зливав дані про його справу. Там є і внутрішні документи НАБУ. Це підтверджує факт наявності топчиновника Бюро серед інформаторів. Як зазначає сам Бігус ― "факт зливу незаперечний".

У переписках були знайдені скріни листування Біркадзе з "японцем". Так на сленгі називають співробітників НАБУ.

У зливу інформації запідозрили першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву. Він займає цю посаду ще з самого початку роботи Бюро. Проте команда розслідувачів засумнівалась у тому, що Біркадзе листувався саме з Углавою. Вони порівняли стилістику спілкування топчиновника з іншими людьми та повідомлення зі скрінів. Стилістика не збігається.

"Особистий висновок буде таким. Роками діяч офісу президента і радник Юрій Голик від Георгія Беркадзе отримував інформацію про діяльність НАБУ. Інформацію, якою в сукупності володів заступник директора НАБУ Гізо Углава. Чи писав сам Углава оці всі повідомлення? Ні, не думаю", ― сказав Денис Бігус.

Цікаво, що сам Біркадзе заперечував, що отримував інформацію від Углави. Він говорив, що спілкувався зі співробітниками різних органів і вже не пам’ятає хто та що говорив. А цю інформацію Біркадзе подавав Голику нібито від топпосадовця НАБУ.

Бігус зазначив, що під час розслідування йому натякали, що нібито це все якась спеціальна операція. Проте журналіст скептично ставиться до цієї версії.

Хто зливав дані НАБУ

Біркадзе говорив в інтерв’ю Бігусу, що не знав, з ким саме він спілкувався з Бюро. Нібито тримав зв’язок з "детективом Олегом Олеговичом".

За словами Біркадзе, справжнє ім’я він дізнався вже після того, як співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у детектива секретного підрозділу НАБУ Валерія Полюги. Як пише "Останній бастіон", причиною обшуків стало саме розголошення даних по справі Юрія Голика. Розслідування почали після отримання повідомлення про злив даних від одного зі співробітників НАБУ.

Повне розслідування журналістів Bihus.info

Саме у той час також провели слідчі дії у Георгія Біркадзе. Зазначимо, що він займав посаду голови Броварської районної державної адміністрації (РДА) у 2020-2021 роках.

Цікавий факт: навесні Георгій Біркадзе обмовився в етері телемарафону. Говорячи про будівництво оборонних споруд, він сказав "вкрали" замість "вклали".

Хто такий Юрій Голик

Підприємець, співвласник мережі коворкінгів Creative States та співзасновник мережі фітнес-клубів Smartass. Громадський діяч та волонтер. Ексрадник голів Запорізької та Дніпропетровської областей (з 2015 по 2019 рр.), а у 2019-2020 роках був радником прем’єра Олексія Гончарука.

Юрій Голик є ідеологом "Великого будівництва"

Юрій Голик ― консультант проєкту "Велике будівництво". Саме він займався будівництвом та ремонтом доріг, перебуваючи на посаді радника Гончарука.

Є фігурантом справи проти "Будінвест Інжиніринг". Ця компанія отримала півтора мільярда гривень на відновлення доріг вже під час повномасштабної війни. Вона належить фітнес-тренерці, яка дуже тісно пов’язана з ексголовою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Він є давнім соратником Юрія Голика. Детальніше про їхні зв’язки читайте у цьому матеріалі.

Під час розслідування у Голика вилучили два смартфони та ноутбук. Інформація на них була підчищена, проте дещо вдалось знайти у кеші, зокрема переписки та зливи секретної інформації з НАБУ.

Журналісти Bihus.info з’ясували, що навіть після початку антикорупційної справи проти Голика він не припинив відвідувати Офіс президента. Голик не працює на Банковій. Тобто, він керував "Великим будівництвом" не маючи офіційної посади.

Реакція на розслідування про зливи у НАБУ

Народна депутатка України Анастасія Радіна ініціює публічне засідання комітету з антикорупційної політики. Запрошення на нього отримає також директор НАБУ Семен Кривонос. Про це депутатка повідомила у Facebook.

"Ініціюватиму разом із колегами публічне засідання комітету з антикорупційної політики щодо імовірних систематичних зливів інформації про розслідування з НАБУ. Директор Бюро невдовзі отримає офіційне запрошення. Проаналізуємо те, що оприлюднили журналісти, зокрема BIHUS.Info, та реакцію з боку керівництва Бюро", ― написала Радіна.

Вона повідомила, що це засідання відбудеться на найближчому пленарному тижні. Також депутатка пообіцяла поінформувати про онлайн-трансляцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні НАБУ оголосило підозру ексзаступнику Єрмака. У нього знайшли елітну нерухомість та дорогі автомобілі, які були куплені під час повномасштабної війни.