Маріуполя немає, а тендер — є: міськрада окупованого міста збирається витратити півмільйона гривень на "захист інформації"

Поки місто в окупації, гроші витрачаються

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради оголосив тендер на 498 700 гривень. Депутати колись курортного міста Маріуполь, яке окуповане росіянами з 2022 року, хочуть витратити майже півмільйона на "комплексну систему захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі".

У вартість входить комплектування програмним забезпеченням (ПЗ) та державна експертиза. Цей тендер з’явився на порталі "Закупівля", який є офіційним учасником системи публічних закупівель Prozorro.

Міська рада Маріуполя опублікувала тендер майже на 500 тисяч гривень

Тендер з’явився на порталі вдень 4 червня. У нього є лише один лот вартістю 498 700 гривень. Ідентифікатор закупівлі — UA-2024-06-04-006287-a.

"Послуги у сфері інформатизації, а саме створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі (із комплектуванням програмним забезпеченням для криптографічного захисту інформації) та забезпечення проведення її державної експертизи", — назва лота.

Маріупольські депутати хочуть витратити майже півмільйона на захист інформації

Пропозиції міськрада готова приймати до 12 червня включно. До 9 грудня 2024 року замовник, який тепер знаходиться у Дніпрі, хоче отримати три послуги.

Усі послуги замовник планує отримати до 9 грудня

Міськрада планує придбати засоби криптографічного захисту. Їх використовують для захисту інформації, розголошення якої може нашкодити державі. Це можуть бути апаратні, програмні чи апаратно-програмні системи. У тендері також вказують послуги зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі та їхньої первинної державної експертизи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Держкомтелерадіо оголосило тендер 5,4 млн грн. У комітеті вважають потрібним під час війни витрачати гроші на контент про здобутки України на шляху до ЄС.

На порталі ProZorro з’явився цікавий тендер від "Укрпошти". Поштовий оператор хоче витратити на SMS-повідомлення величезну суму.