Повернення з пекла: поліціянтка з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала сліди тортур після російського полону (фото)

Дівчина змінилася до невпізнаваності

Нещодавно звільнена з російського полону українська поліціянтка Мар’яна Чечелюк, яка повернулася додому під час останнього обміну, показала у соціальній мережі наслідки російських тортур. На світлинах, які опублікувала дівчина, зображено її вкриті синцями ноги.

Публікацію Мар’яна зробила у соціальній мережі TikTok. На одній зі світлин зробила напис:

"Для тих, хто говорить, що жінок не б’ють"

В попередньому фотослайді, дівчина попросила відчепитися від її нігтів у відповідь на злі коментарі деяких користувачів мережі, яким здалося, що після звільнення з полону у Мар’яни був зроблений манікюр.

"Як щоб ви знали, що я перенесла на ціх руках, що я ними робила, та що з ними робили…" — коротко зазначила Чечелюк.

Нагадаємо, Мар’яна Чечелюк провела у російському полоні 2 роки. Пройшовши через справжнє пекло, дівчина змінилася до невпізнаваності.

Мар’яна була викрадена російськими окупантами у травні 2022 року під час виїзду до Запоріжжя з оточеного Маріуполя, де вона працювала слідчою у Національній поліції.

За два роки ув’язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. У різні часи Мар’яну утримували в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині та колонії в Маріуполі.

Мар'яна Чечелюк

Як пише український журналіст Андрій Цаплієнко, представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли дівчатам, які переховувалися на території заводу під час бойових дій, що вивезуть їх до Запоріжжя. А натомість вивезли до Безіменного на "фільтрацію". Загалом, Мар’яна два роки провела в російських концтаборах.

Як можна побачити на кадрах з обміну, дівчина сильно схудла і помітно ослабла. За даними проєкту "Хочу жити", у Мар’яни почали відмовляти нирки та ноги, почалися проблеми зі спиною, розвинувся хронічний бронхіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Росії підтвердили, що утримують журналістку Вікторію Рощину. Лист з підтвердженням від військової поліції РФ отримав її батько у квітні 2024 року.