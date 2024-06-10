База розшуку ТЦК: що це таке, кого з українців можуть туди внести і як перевірити себе

Перевірити свій статус можна на сайті сервісу МВС

В Україні деяких військовозобов’язаних за певних умов можуть внести до бази розшуку ТЦК. Проте люди, які стверджують, що вони вже там, найчастіше помиляються.

Про це розповіла юрист адвокатського об’єднання "Пані в законі" у Telegram. За її словами, іноді трапляється так, що цією базою розшуку маніпулюють, щоб змусити військовозобов’язаного прибути до ТЦК.

"Про це їм (військовозобов’язаним — Ред.) повідомив дільничний чи ще хтось інший. Давайте розбиратися, коли і як заповнюють цю базу. Адже навіть війна не є причиною для маніпуляцій почуттями громадян та необізнаністю у деяких питаннях, щоб змусити їх до явки у військкомат. Це не припустимо з боку держави", — каже юрист.

За словами адвоката, поняття розшуку застосовують лише до тих людей, які вчинили кримінальне правопорушення. При цьому порушення правил військового обліку – це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас за ухилення від мобілізації на громадянина може бути відкрито кримінальне провадження. Але навіть у цьому випадку, коли порушник вважатиметься підозрюваним, у розшук його можна оголосити лише за ухвалою суду, слідчого чи прокурора (Перевірити цей статус можна на сайті сервісу МВС).

"Хочу вам одразу сказати, що якщо вам запхали повістку у двері, а потім розказують про те, що ви у розшуку, то нестрашно. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, отримували мобілізаційне відрядження на відправку і не з'явились, тоді вас дійсно можуть внести у базу і це реальний розшук, а не той, яким вас лякають", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими хворобами спини не можуть мобілізувати.