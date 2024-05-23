Статус "у розшуку", неправильні дані та не тільки: на найбільш популярні питання про "Резерв+" відповіли в Міноборони

Застосунок не потрібно встановлювати чинним військовим

В Міноборони підготували відповіді на найбільш популярні питання, які виникають в українців у зв’язку з появою нового мобільного застосунку "Резерв+", що розпочав працювати 18 травня. У добірці розповіли, кому потрібно встановлювати застосунок та що робити, якщо дані неправильні.

Добірку слайдів з інформацією опублікували у своєму Telegram-каналі. Вкотре наголосили на тому, що чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати застосунок і оновлювати через нього свої дані.

Кому потрібно встановлювати "Резерв+"

Застосунок розроблено та запроваджено виключно для військовозобов’язаних. Військовослужбовці, які нині боронять країну у лавах Сил оборони застосунок встановлювати не потрібно. Так само як і жінкам, які не знаходяться на військовому обліку. Громадянам молодше 18 або старше 60 років, встановлювати застосунок також не потрібно.

Чи потрібно йти до ТЦК після авторизації у "Резерв+"

Ні, не потрібно. Оновивши свої дані у додатку, ви виконали всі вимоги закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається у звичайному режимі.

Дані з реєстру "Оберіг" є неправильними, що робити?

Необхідно звернутися до ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку та уточнити інформацію.

Що робити, якщо ви "у розшуку"?

Необхідно звернутися до ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку. Ймовірно ви "у розшуку" через порушення правил військового обліку. Проте днями в етері телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала про те, що позбутися такого статусу допоможе звернення у службу підтримки. Вона зазначила, що дані у застосунок вносять оператори ТЦК і СП і можливі помилки щодо статусу.

Що робити, якщо ви військовий і "у розшуку"?

Така помилка можлива через людський фактор. Для прискорення її виправлення можна звернутися до ТЦК чи СП, але це необов'язково.

Проблеми з авторизацією у застосунку

"Резерв+" нині працює у тестовому режимі. Помилки оперативно виправляються. У Міноборони радять спробувати оновити свої дані пізніше. Також зверніть увагу на те, яким телефоном ви користуєтеся. Якщо у вас застаріла операційна система, застосунок працюватиме некоректно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, які зміни привніс новий закон про мобілізацію. Зокрема, ми розібралися у тому, чи доставлятимуть працівників підприємств у ТЦК примусово та чи будуть змушені керівники підприємств роздавати повістки на роботі.

Також ми детально розглядали низку нових постанов Кабінету Міністрів України, які були ухвалені перед набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію. Нові постанови доповнюють та пояснюють деякі положення закону, посилюючи мобілізаційні процеси ще сильніше.

Проте, на тлі посилення мобілізації, у Верховній Раді з’явилася пропозиція надавати бронювання за 20 тисяч гривень військового збору. Ті, за кого на роботі сплатять цей податок, мають отримати "відстрочку" на місяць. "Телеграф" детально пояснює, що може змінитися для українців у матеріалі: Бронь від армії за 20 тисяч. Що у новій пропозиції про військовий збір