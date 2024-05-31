Статус "у розшуку" в додатку "Резерв+" пропаде: для цього потрібна одна проста дія

Військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 18 липня

У деяких користувачів мобільного застосунку "Резерв+" з’явився статус "у розшуку". Проте після оновлення даних цей статус має зникнути.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, якщо з’являється статус "у розшуку", то з’ясовують чому так сталося.

"Є правила військового обліку, і ці правила могли бути порушеними людиною, якщо вона колись давно отримала приписне, не з’являлася, змінила місце проживання. Але якщо людина оновлює свої дані, то вона виконує норму закону, і цей статус зникає", — зазначив Лазуткін.

Крім того, він повідомив, що в застосунку "Резерв+" вже оновили дані вже понад 1 млн 200 тисяч українців. Водночас, за словами Лазуткіна, в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки це зробили 69 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, чому можуть виникнути проблеми з "Резерв+" і публікував відповіді Міноборони на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку. Більше про це читайте у матеріалі "Телеграфу": "Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання".