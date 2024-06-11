"Оберіг" знайде всіх: реєстр військовозобов’язаних отримає доступ до реєстру Пенсійного фонду

Автоматична взаємодія має бути реалізована вже до липня

Між Реєстром Пенсійного фонду та реєстром військовозобов’язаних "Оберіг" реалізують автоматичну взаємодію. Останній буде одержати дані про застрахованих працівників. Таке нововведення має бути реалізовано до 5 липня.

Кабінет міністрів України доручив ПФ №650 забезпечити електронну інформаційну взаємодію. Про це пише Судово-юридична газета.

У самій постанові насамперед йдеться про працівників, які підлягають бронюванню, але закон про цифровізацію військового обліку №3549-IX передбачає постійну передачу даних щодо всіх військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

За словами профільного заступника Міністра оборони із цифровізації Катерини Чорногоренко, МО здійснили, по суті, обмін із самими базовими реєстрами, з реєстрами Мін’юсту, з реєстрами Державної податкової служби та "на черзі Пенсійний фонд".

За її словами, обмін даними важливий, оскільки Міноборони матиме можливість бачити трудовий чи професійний шлях військовозобов’язаного, що дозволить робити рекрутинг та інше.

Стаття 14 Закону про Єдиний державний реєстр "Оберіг" передбачає, що Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до Реєстру військовозобов’язаних:

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцеперебування підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

відомості про досвід роботи зі спеціальності;

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності.

Довідка: "Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського чинника та заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як працює "Оберіг" в Україні та що змінилося для військовозобов’язаних із запровадженням цього електронного реєстру.