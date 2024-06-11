Если вы работаете за гранты, вас не мобилизуют: кого забронируют по закону

Специальность и должность в этом случае не важна

Кабинет министров утвердил постановление №650 от 5 июня 2024 года, согласно которому обновляется перечень предприятий, имеющих право на бронирование до 50 и 100% сотрудников. Согласно этому документу, бронь получат все исполнители грантовых проектов международной технической помощи и представители донорских учреждений.

Эти предприятия определены как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом говорится в постановлении Кабмина №650.

В документе говорится, что бронь получают все военнообязанные "представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период". Они получают отсрочку на время ведения проекта.

Военнообязанные сотрудники имеют полное бронирование. На это может рассчитывать 100% работников. То есть их не могут мобилизовать, пока они выполняют грантовые проекты.

Для справки: Международная техническая помощь — это финансовые (в частности гранты), другие ресурсы и услуги, предоставляемые международными донорами Украины на бесплатной основе. Они предоставляются в соответствии с условиями международных договоров.

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