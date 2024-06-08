Карма наздогнала ще одного колаборанта: у Росії скоєно замах на колишнього мера Куп’янська

Московські лікарі намагаються врятувати зраднику життя

Колаборант Геннадій Мацегора, який співпрацював із росіянами під час окупації Куп’янська, пережив замах. Тепер він у критичному стані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, в Telegram. Наголошується, що замах скоєно у місті Старий Оскіл (Бєлгородська область) 7 червня.

Розвідники інформують, що Мацегора був мером Куп’янська від забороненої партії ОПЗЖ і добровільно пішов на угоду з окупантами. Зокрема, він у червні 2022 року підписав т.зв. "протокол" про створення окупаційної адміністрації Харківської області та оприлюднив про це публічно.

Перед визволенням міста він зміг втекти до Білгородської області, де знаходився під посиленою охороною, яка, втім, його не врятувала.

"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що народна артистка України із Херсона співпрацювала з окупантами. Її засудили до 10 років ув’язнення.