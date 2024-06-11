Бывший мэр Купянска и предатель Украины умер после покушения в России: подробности

В России предателя усиленно охраняли, но это не помогло

В России скончался коллаборант и так называемый "экс-мэр Купянска" Геннадий Мацегора после покушения, которое на него совершили в начале июня. Он умер не приходя в сознание, в московской больнице.

Об этом сообщила его мать Людмила Мацегора на своей странице в Фейсбук 11 июня, передают Телеграм-каналы. По ее словам, 46-летний предатель Украины ушел из жизни "10 мая" (вероятно 10 июня — ред.).

"Любимый сын, муж и отец. Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе. Не знаю, как жить с этим, сердце кровью обливается. Пускай Апостол Петр возьмет под свое крыло и сохранит твою душу в покое. А мы, твоя семья, будем жить и помнить о тебе и о твоих праведных делах", — написала мама соратника российских захватчиков.

Напомним, что 7 июня ГУР МО Украины сообщило, что в российском городе Старый Оскол покушались на Геннадия Мацегору. Соратник российских оккупантов выжил, но был в критическом состоянии доставлен в больницу. Его пытались выходить московские врачи, но, судя по всему, их усилия были напрасными. Подробностей о самом покушении в ГУР не сообщили, а родственники коллаборанта не сообщают ничего о его смерти.

Известно, что Мацегора был депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ и занимал должность мэра Купянска. После оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. В июне 2022 года он подписал протокол о создании так называемой оккупационной Харьковской администрации.

"Сегодня в 7:30 на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми вытекающими последствиями. Я решил участвовать в переговорах во избежание человеческих жертв и разрушений в городе", — так он в видеообращении сообщил жителям Купянска о своем решении.

Мацегора в Старом Осколе

Предатель Украины родился в Купянске в 1978 году и вырос там. В сентябре 2017 стал заместителем мэра Купянска по вопросам деятельности исполнительных органов Купянского городского совета. А уже в 2020 году вступил в должность мэра. После того, как ВСУ освободили город в Харьковской области, предатель сбежал в Белгородскую область. Местные власти приставили к нему усиленную охрану, но она не спасла его жизнь.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве предателя Украины Дениса Беспроскурного зарезали. Он был в розыске с 2014 года.