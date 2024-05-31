Журналістка-зрадниця знову спливла: під прапором України віщає на західну аудиторію

Панченко видала, що вона "журналіст року"

Прокремлівська телеведуча Діана Панченко, яка підозрюється у держзраді, знову "спливла" в українському інфополі. Одіозна пропагандистка Медведчука, як виявилося, видає себе за українську журналістку, якою вона вже давно не є, і віщає на західну аудиторію.

Це помітив відомий український ветеран Олег Симороз. Він звернув увагу, що Панченко зареєструвалася у Twitter та веде блог англійською мовою. Примітно, що поряд зі своїм ім’ям проросійська журналістка прикріпила український прапор.

"Найсмішніше, що цей рупор кремля називає себе "журналістом року в Україні", що, звичайно, є абсолютною брехнею, бо жодні авторитетні видання ніколи не визнавали її навіть журналістом", — зазначає Симороз.

Симороз також нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Панченко втікла до Росії, де зняла низку пропагандистських матеріалів та відкрито підтримала дії Путіна та російських терористичних військ. Служба безпеки України оголосила їй про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до мережі потрапили оголені фотографії скандальної колишньої телеведучої каналів Віктора Медведчука Діани Панченко