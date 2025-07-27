Їх не зможуть вимовити у Лос-Анжелесі: українські жіночі імена, які поставлять американця у глухий кут

Іноземці можуть зіпсувати їх до невпізнання

Для нас вони звучать звично та красиво. Але варто опинитися з таким ім’ям десь у Лос-Анджелесі чи Торонто, як співрозмовник може раптово затнутися. Незвичні звуки роблять українські жіночі імена справжньою фонетичною загадкою для іноземця, як і чоловічі, про які ми розповіли раніше.

"Телеграф" зібрав кілька прекрасних жіночих імен, проголошення яких викликає труднощі в американців та мешканців інших англомовних країн.

Людмила

Американець запнеться ще на першому складі. Початкове "Лю" з м’яким "л" та звуком, якого немає в англійській, для нього — виклик. Тим більше, що найчастіше в закордонному паспорті це ім’я пишеться як Liudmyla, тобто перший склад може читатися як "Лію". Ще однією проблемою є український звук "и", якого також немає в англійській. Таким чином, у США Людмила запросто може перетворитися на "Ліюдмайлу".

Василина

Це ім’я англійською пишеться Vasylyna. Подвійне "y" точно зіб’є американця з пантелику. Англомовна людина може зіпсувати це ім'я до невпізнання: "Васілайна", "Вейсайліна" або навіть "Вайсайлайна".

Михайлина

Mykhailyna – справжній фонетичний квест для американців. Тут до проблем з англійською "y", яка знову вживається двічі, додається поєднання "kh". Більшість американців прочитають його як звук "к". Найприйнятнішим варіантом, який ви можете почути у США буде "Мікайліна", зі звуком "і" замість "и" в передостанньому складі. Однак, приготуйтеся до того, що в цьому прекрасному імені можуть з’явитися додаткові "ай" у першому та третьому складах.

Галина

Що стосується другого складу, тут залишається та сама проблема, що й у попередніх прикладах. Проте складнощі починаються вже з першого звуку. Річ у тім, що в англійській немає звуку, ідентичного українському "г", тому ім’я пишеться як Halyna. При читанні у кращому разі це звучатиме як "Халина", а на слух іноземці можуть вимовити й "Калина". Звісно, якщо не виникне проблем з українським "и".

Маргарита

Ще одне красиве жіноче ім’я з уже розібраних вище причин англомовні люди можуть вимовляти як "Мархарайта" чи "Маркаріта", оскільки у закордонному паспорті воно пишеться Marharyta.

Зоряна

Складність полягає у букві "я", з якою не знайомі американці. Тому в їхньому виконанні це ім’я звучатиме як "Зорйяна" або "Зорана". Це якщо вони намагатимуться вимовити його на слух. А ось при читанні може вийти ще дивніший для українського вуха варіант — "Зорайєна", оскільки англійською це ім’я пишеться Zoriana. Правда, трохи нагадує Брієну з "Ігор Престолів"?

Раніше ми розповіли, які українські жіночі імена – справжній квест для німців. Серед них є дуже поширені.