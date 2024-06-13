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Економічне бронювання – підкуп чи ні? Нардеп вказав на важливий момент

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Чи можна назвати броню від мобілізації відкупом Новина оновлена 13 червня 2024, 11:17
Чи можна назвати броню від мобілізації відкупом. Фото Колаж "Телеграфу"

Є універсальний спосіб визначити, чи є працівник критичним для бізнесу

Економічне бронювання, яке можуть запровадити в Україні, не можна назвати відкупом. Сенс у тому, щоби заброньований фахівець не просто працював, а приносив фінансовий внесок для оборони. Податки, сплачені за нього, йтимуть на фінансування українських військових.

Таку думку висловив голова комітету ВР з питань економічного розвитку народний депутат України Дмитро Наталуха на сайті Головкома. За його словами, відкупом можна назвати зовсім інші речі.

"Відкуп — це конверт для чиновника, це хабар за групу інвалідності або фейкове місце в аспірантурі, це місце в бусі через кордон або в групі туристів у гори", — пояснив Наталуха.

Він також додав, що єдиний та універсальний спосіб зрозуміти, чи є працівник критичним для бізнесу – це готовність бізнесу сплачувати податки за цього працівника. Ці кошти підуть на фінансування сил оборони України.

"Отже, у нас є формула, коли заброньований фахівець не лише працює, а й приносить значно більший фінансовий внесок для оборони. Тому, ні, це не відкуп", — вважає нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що процедура економічного бронювання в Україні навряд чи спрацює так, як того хотіли б ініціатори цієї ідеї.

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#Україна #Мобілізація #Бронювання